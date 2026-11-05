الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محاولة دهس عناصر من الجيش في جرد بلدة عرسال أثناء عملية تهريب أشخاص إلى داخل الأراضي اللبنانية

أمن وقضاء
2026-11-05 | 07:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محاولة دهس عناصر من الجيش في جرد بلدة عرسال أثناء عملية تهريب أشخاص إلى داخل الأراضي اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
محاولة دهس عناصر من الجيش في جرد بلدة عرسال أثناء عملية تهريب أشخاص إلى داخل الأراضي اللبنانية

بتاريخ 4 /11 /2026، وأثناء تنفيذ وحدة من الجيش تدابير أمنية لمنع التهريب وضبط الحدود في جرد بلدة عرسال عند الحدود اللبنانية - السورية، تجاوزت آلية مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية، ودون لوحات، عناصر نقطة مراقبة للجيش، متجهةً من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية عن طريق معابر غير شرعية، وحاول سائقها دهس عناصر النقطة، ما شكّل خطرًا داهمًا على سلامتهم، فاضطروا إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإجبارها على التوقف، عند ذلك أَوقف السائق الآلية وفرّ إلى جهة مجهولة.
لدى تفقُّد الآلية، تبيّن أنها تقلّ 12 شخصًا من الجنسية السورية لتهريبهم إلى داخل الأراضي اللبنانية، أُصيبت امرأة من بينهم بطلق ناري، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين نتيجة تناثر الزجاج، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبثت المرأة أن فارقت الحياة.
وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة، وتجري المتابعة لتوقيف السائق الفارّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عناصر

الجيش

عرسال

أثناء

عملية

تهريب

أشخاص

الأراضي

اللبنانية

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-10-08

اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أمن وقضاء
2026-09-08

الجيش ينقذ 21 شخصًا بعد تعطل مركب قبالة طرابلس أثناء محاولة تهريبهم

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا: قوى حرس الحدود في وزارة الدفاع تحبط محاولة تهريب كميات من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-26

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي

LBCI
أمن وقضاء
12:47

ثلاثة مطلوبين بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
12:34

رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث

LBCI
أمن وقضاء
11:15

العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-09-14

كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق بـ100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-29

إنقاذ مواطن علق تحت جسر جزيرة عبد الوهاب في الميناء - طرابلس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-28

بملايين الدولارات… هيكل عظمي نادر لديناصور يقترب من تحطيم الرقم القياسي للأحافير (صور)

LBCI
فنّ
2026-10-28

اليسا تحتفل بعيدها بحضور ابنتها الروحية... وأغنية من عاصي والوليد تشعل الأجواء (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:53

نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:06

العمر: الإضراب أصبح واجبًا لما هناك من فارق تعليميّ بين الطلاب

LBCI
أخبار لبنان
03:54

جابر ممثّلًا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور: الاستقرار يبدأ ببسط السيادة واستعادة الثقة

LBCI
أخبار دولية
13:43

ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
10:59

بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)

LBCI
أمن وقضاء
10:26

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
11:15

العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

LBCI
أخبار دولية
12:03

البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"

LBCI
أخبار لبنان
12:10

المستشار القانوني لمفتي بعلبك الهرمل ومحامي صليبا يردّان على تقرير الـLBCI

LBCI
منوعات
10:09

فتوى في بلد عربي تحرّم شراء وارتداء ملابس علامة رياضية عالمية... والسبب شعارها: إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان

LBCI
أخبار دولية
15:02

أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More