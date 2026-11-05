استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data

ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia

ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia

محاولة دهس عناصر من الجيش في جرد بلدة عرسال أثناء عملية تهريب أشخاص إلى داخل الأراضي اللبنانية