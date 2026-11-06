قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"لا صحّة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول عمليّات سلب عدّة بتاريخ 5/11/2026 في بيروت. تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".