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قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت
أمن وقضاء
2026-11-06 | 03:40
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قوى الأمن: لا صحّة لهذه السّرقات في بيروت
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"لا صحّة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول عمليّات سلب عدّة بتاريخ 5/11/2026 في بيروت. تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".
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الأمن:
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