أربع عمليّات أمنيّة تُسفر عن توقيف خمسة أشخاص مشتبه بتورّطهم في جرائم سرقة وترويج مخدّرات

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها، نفّذت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي أربع عمليّات أمنيّة في مناطق مختلفة، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، وذلك على الشكل الآتي:



أولًا:



بناءً على معلومات توافرت لدى المفرزة حول وجود مستودع للدراجات الآليّة المسروقة في محلّة صبرا، تمكّنت قوّة منها من توقيف المدعو:

ع. ح. (مواليد عام 2004، سوري بحسب أقواله).



وضُبطت في المكان ستّ دراجات آليّة، إضافةً إلى /23/ كيسًا من مادّة الماريجوانا، و/24/ كيسًا من مادّة حشيشة الكيف، ونحو /400/ حبّة مخدّرة، وحبوب أخرى من أنواع مختلفة، فضلًا عن هواتف خلويّة ومبالغ ماليّة.



ثانيًا:



بتاريخ 7-11-2026، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيف شخصَين بالجرم المشهود في محلّة تحويطة الغدير، أثناء قيامهما بسرقة دراجة آليّة، وهما:

ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني بحسب أقواله).



ح. س. (مواليد عام 2003، لبناني بحسب أقواله).



وضُبطت دراجتان آليّتان وكميّة من مادّة حشيشة الكيف. كما تبيّن أنّ الأوّل مشتبه بتورّطه في عمليّة سلب هاتف خلوي ومحفظة ومبلغ مالي من أحد عناصر شرطة بلديّة بيروت في محلّة برج البراجنة، إضافةً إلى عدّة عمليّات سرقة دراجات آليّة في مدينة بيروت.



ثالثًا:



بتاريخ 6-11-2026، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيف المدعو ظ. ح. (مواليد عام 2000، سوري).



وذلك في محلّة الرويس، للاشتباه بقيامه بترويج المخدّرات. وضُبطت بحوزته كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وحبوب وموادّ يُشتبه في أنّها مخدّرة، وأدوات توضيب، إضافةً إلى دراجة آليّة وهاتف خلوي يحتوي على مقاطع فيديو لموادّ يُشتبه في أنّها معدّة للترويج، مرفقة بأسعارها.



رابعًا:



بعد عمليّات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيف شخص مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة دراجات آليّة، وذلك في محلّة بئر حسن، ويُدعى:

هـ. ح. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد) وضُبط بحوزته هاتف خلوي.



وقد سُلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارات القضاء المختص.



