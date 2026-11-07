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توقيف شخصين في كسروان لإدارتهما مزرعة ومسلخاً للخنازير من دون تراخيص ومقومات صحية سليمة
أمن وقضاء
2026-11-07 | 16:51
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توقيف شخصين في كسروان لإدارتهما مزرعة ومسلخاً للخنازير من دون تراخيص ومقومات صحية سليمة
أوقفت مفرزة جونية القضائية بناء على إشارة النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج شخصين يديران مزرعة ومسلخاً للخنازير في محلة كسروان وذلك بعدما تبين في الكشف الحسي الطبي المجرى من قبل مفرزة جونية القضائية و مندوبين عن وزارة الصحة عدم وجود تراخيص قانونية وعدم توافر المقومات الصحية والبيطرية لتربية الخنازير و ذبحها وقد أحال النائب العام التمييزي الموقوفين إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتوسع بالتحقيق معهما ولورود نتائج الفحوصات المخبرية على عينات اللحوم التي تم اخذها من قبل المراقبين الصحيين.
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