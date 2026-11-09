الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه في إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض – بعلبك، وأوقفت المواطنين (خ.ز.) و(ا.ز.) و(ح.ز.) و(ع.ز.)، والسوريَّين (ا.د.) و(م.ج.)، لارتكابهم جرائم: الاتجار بالمخدرات، إطلاق النار، حيازة أسلحة.



وأفادت بضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، موضّبة داخل سيارات. كما تمّ ضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.