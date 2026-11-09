الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
2026-11-09 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه في إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض – بعلبك، وأوقفت المواطنين (خ.ز.) و(ا.ز.) و(ح.ز.) و(ع.ز.)، والسوريَّين (ا.د.) و(م.ج.)، لارتكابهم جرائم: الاتجار بالمخدرات، إطلاق النار، حيازة أسلحة.
وأفادت بضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، موضّبة داخل سيارات. كما تمّ ضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات.
وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
دهم
إيعات
دير الأحمر
بعلبك
الأسلحة
المخدرات
التالي
شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
مخاوف لبنانية من فراغ أمني في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل... هذا ما قالته مصادر لـ"الشرق الأوسط"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-09-06
الجيش يوقف 6 مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
2026-09-06
الجيش يوقف 6 مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية
0
أمن وقضاء
2026-09-09
الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
2026-09-09
الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه
0
أمن وقضاء
2026-08-28
الجيش يوقف مطلوبَين بجرائم مختلفة بينها إطلاق النار على دورية لقوى الأمن وتأليف عصابة للسرقة والسلب
أمن وقضاء
2026-08-28
الجيش يوقف مطلوبَين بجرائم مختلفة بينها إطلاق النار على دورية لقوى الأمن وتأليف عصابة للسرقة والسلب
0
أمن وقضاء
2026-10-02
الجيش يوقف مطلوبين بجرائم سلب وخطف ويضبط 106 سوريين لدخولهم خلسة
أمن وقضاء
2026-10-02
الجيش يوقف مطلوبين بجرائم سلب وخطف ويضبط 106 سوريين لدخولهم خلسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
0
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
0
صحف اليوم
23:53
مخاوف لبنانية من فراغ أمني في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل... هذا ما قالته مصادر لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:53
مخاوف لبنانية من فراغ أمني في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل... هذا ما قالته مصادر لـ"الشرق الأوسط"
0
أمن وقضاء
11:19
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان ويوقف 3 مواطنين و25 سوريًّا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
أمن وقضاء
11:19
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان ويوقف 3 مواطنين و25 سوريًّا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:52
ترامب لشبكة سي إن إن: من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم
آخر الأخبار
12:52
ترامب لشبكة سي إن إن: من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدم
0
أخبار دولية
2026-05-28
الكويت تصف الهجمات الإيرانية ضدها بأنها "تصعيد خطير"
أخبار دولية
2026-05-28
الكويت تصف الهجمات الإيرانية ضدها بأنها "تصعيد خطير"
0
أخبار لبنان
2026-10-14
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
أخبار لبنان
2026-10-14
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
0
أخبار لبنان
2026-06-05
وليد جنبلاط يقرأ "قدراً في المشرق": مسيرةٌ حافلة بالتحديات وانتصارٌ لصوت العقل
أخبار لبنان
2026-06-05
وليد جنبلاط يقرأ "قدراً في المشرق": مسيرةٌ حافلة بالتحديات وانتصارٌ لصوت العقل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
0
أخبار لبنان
07:31
صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان
أخبار لبنان
07:31
صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان
0
أخبار دولية
07:27
إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها
أخبار دولية
07:27
إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها
0
أخبار لبنان
07:21
رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية
أخبار لبنان
07:21
رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية
0
أخبار لبنان
07:17
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
أخبار لبنان
07:17
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
0
أخبار لبنان
07:09
معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل
أخبار لبنان
07:09
معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل
0
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
0
أخبار لبنان
02:32
الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
أخبار لبنان
02:32
الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
0
أخبار دولية
01:19
ترامب: لا أرجح شن هجمات على إيران ما دامت المفاوضات تسير قدما
أخبار دولية
01:19
ترامب: لا أرجح شن هجمات على إيران ما دامت المفاوضات تسير قدما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:11
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
02:11
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
2
حال الطقس
00:38
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
حال الطقس
00:38
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
4
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!
5
اسرار
23:47
أسرار الصحف 9-11-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 9-11-2026
6
اقتصاد
02:52
استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني
اقتصاد
02:52
استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني
7
أخبار دولية
09:29
الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض
أخبار دولية
09:29
الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض
8
خبر عاجل
10:18
آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب
خبر عاجل
10:18
آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More