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شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
أمن وقضاء
2026-11-09 | 03:31
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شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من مختلف الجرائم، ولا سيّما عمليّات السّلب والسّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول إقدام شخصَين مجهولَين على تنفيذ عمليّات سلب أشخاص بعد إيهامهم ببيع عملات رقميّة مقابل مبالغ ماليّة، وإحدى هذه العمليّات كانت في محلّة جونية، بتاريخ 29-09-2026، حيث أقدم شخصان يستقلّان درّاجة آليّة على سلب مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي من أحد المواطنين، بعد أن كانا قد أوهماه بتبديل المبلغ بعملة رقمية USDT، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، ومن بينهما المدعو:
ح. ع. (مواليد عام 2001، لبناني).
وبتاريخ 21-10-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة النّبعة.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ عمليّة السّلب المذكورة في محلّة جونيه بالاشتراك مع شخص آخر وسلبا مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي بعد إيهام صاحبه أنهما سيبيعانه عملة رقميّة. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، ولا يزال العمل جاريًا، لتوقيف المتورّط الآخر.
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