الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
توقيف 8 من أفراد شبكات ترويج المخدّرات في عدد من المناطق وضبط كميّات من المواد المخدّرة وأسلحة وذخائر
أمن وقضاء
2026-11-10 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف 8 من أفراد شبكات ترويج المخدّرات في عدد من المناطق وضبط كميّات من المواد المخدّرة وأسلحة وذخائر
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، وعلى أثر معطيات توافرت لشعبة المعلومات حول نشاط عدّة شبكات لترويج المخدّرات في عددٍ من المناطق، وبنتيجة المتابعة وتكثيف الدوريات في المناطق التي ينشط فيها المروجين، نفّذت دوريّات من الشّعبة المذكورة كمائن ومداهمات بتواريخ مختلفة، في مناطق: برج البراجنة، والنّبعة، والزوق، والأوزاعي، وصور، وطرابلس، والدّكوانة، والسّبتيّة، وأوقفت بنتيجتها 8 أفراد من عدّة شبكات لترويج المخدّرات، بالجرم المشهود، وتم ضبط 5 درّاجات آليّة تُستخدم في عمليّات التّرويج، وهم كل من:
م. ي. (مواليد عام 1980، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين عدليتين بجرم سرقة.
ب. ن. (مواليد عام 1980، سوري) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.
م. م. (مواليد عام 1994، سوري)
م. أ. د. (مواليد عام 1995، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات.
ع. ن. (مواليد عام 1994، سوري)
م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو أيضًا من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة وإطلاق نار.
إ. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
أ. ق. (مواليد عام 2008، سوري)
وضُبِطَ في حوزتهم كميّة كبيرة من المواد المخدّرة (كوكايين، باز، كوكايين أجنبي، حشيشة الكيف، مادّة مخدّرة لون أبيض، مادّة صلبة، ماريجوانا، الكريستال، مادّة سائلة، كبتاغون وحبوب مخدّرة بألوان مختلفة، سالفيا، مادّة سائلة داخل حقن طبيّة، وهواتف خلويّة ومبالغ ماليّة ومستندات مزوّرة). إضافةً إلى ضبط دفاتر ورق لف سجائر، وأكياس فارغة وأوراق وعلب وأدوات تُستخدم لتوضيب المخدّرات وتعاطيها.
كذلك، ضُبِطَ في منزل الموقوف (م. ي.) حيث يقوم بتخزين المخدّرات وتوضيبها، كميّة من المخدّرات و/13/ دراجةً آليّة، بندقيّة كلاشنكوف مع /5/ مماشط، مسدّسان حربيّان مع ممشطَين، كميّة من الذّخائر، بندقيّة صيد، /5/ موازين حسّاسة، /15/ هاتفًا خلويًّا، بطّاريات أجهزة خلويّة، مفاتيح درّاجات آليّة من أنواعٍ مختلفة.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أفراد
شبكات
ترويج
المخدّرات
المناطق
كميّات
المواد
المخدّرة
وأسلحة
وذخائر
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-10-05
قوى الأمن: توقيف 6 أفراد من شبكات لترويج المخدّرات وضبط كميّات من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
2026-10-05
قوى الأمن: توقيف 6 أفراد من شبكات لترويج المخدّرات وضبط كميّات من المواد المخدّرة
0
أمن وقضاء
2026-10-06
ملاحقة أفراد شبكة لتهريب المخدّرات تُدار من الخارج وتوقيف 29 مروّجًا تضبط كميات كبيرة من المخدّرات...
أمن وقضاء
2026-10-06
ملاحقة أفراد شبكة لتهريب المخدّرات تُدار من الخارج وتوقيف 29 مروّجًا تضبط كميات كبيرة من المخدّرات...
0
أمن وقضاء
2026-08-12
توقيف مروّج مخدّرات في حيّ السلم وضبط كمية من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
2026-08-12
توقيف مروّج مخدّرات في حيّ السلم وضبط كمية من المواد المخدّرة
0
أمن وقضاء
2026-10-22
توقيف ثلاثة أشخاص بجرم ترويج المخدّرات في البوشرية وضبط كمية منها وسلاح حربي
أمن وقضاء
2026-10-22
توقيف ثلاثة أشخاص بجرم ترويج المخدّرات في البوشرية وضبط كمية منها وسلاح حربي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
0
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
0
أمن وقضاء
2026-11-09
شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
أمن وقضاء
2026-11-09
شعبة المعلومات أوقفت أحد أفراد عصابة نفّذت عملية سلب عبر الاحتيال بعد إيهام الضحية ببيع عملة "USDT"
0
أمن وقضاء
2026-11-09
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
2026-11-09
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-07
سلام والصدي يبحثان زيادة التغذية الكهربائية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة
أخبار لبنان
2026-10-07
سلام والصدي يبحثان زيادة التغذية الكهربائية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-16
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-16
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
آخر الأخبار
2026-03-07
غارة تستهدف بلدة انصار محيط قلعة ميس
آخر الأخبار
2026-03-07
غارة تستهدف بلدة انصار محيط قلعة ميس
0
آخر الأخبار
2026-03-18
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي: ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القريب سيرفع التضخم
آخر الأخبار
2026-03-18
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي: ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القريب سيرفع التضخم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكواشرة وعيدمون… حكاية تركيا على أرض عكار!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكواشرة وعيدمون… حكاية تركيا على أرض عكار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الغاز من سوريا للكهرباء على نار قطرية حامية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الغاز من سوريا للكهرباء على نار قطرية حامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
معبر العبودية يعود… جسر بين دولتين جمعتهما الجغرافيا وممر لمصالح تتجاوز الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:14
معبر العبودية يعود… جسر بين دولتين جمعتهما الجغرافيا وممر لمصالح تتجاوز الحدود
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026
0
أخبار لبنان
11:58
بعد اعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانويّ... كرامي أكّدت التفاوض
أخبار لبنان
11:58
بعد اعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانويّ... كرامي أكّدت التفاوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
2
اسرار
23:25
أسرار الصحف 10-11-2026
اسرار
23:25
أسرار الصحف 10-11-2026
3
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
06:37
سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة
أخبار لبنان
06:37
سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة
5
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
أمن وقضاء
06:53
الجمارك تكشف الكوكايين في رواسب قناني ويسكي… ومحاولة إفراغها في الحمّام لم تُخفِ الدليل
6
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية الفرنسي: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم الإلكتروني على المبردات وستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية الفرنسي: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم الإلكتروني على المبردات وستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران
7
صحف اليوم
23:58
بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)
صحف اليوم
23:58
بري يدين استهداف الجيش: خط أحمر (الجمهورية)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More