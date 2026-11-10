توقيف 8 من أفراد شبكات ترويج المخدّرات في عدد من المناطق وضبط كميّات من المواد المخدّرة وأسلحة وذخائر

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، وعلى أثر معطيات توافرت لشعبة المعلومات حول نشاط عدّة شبكات لترويج المخدّرات في عددٍ من المناطق، وبنتيجة المتابعة وتكثيف الدوريات في المناطق التي ينشط فيها المروجين، نفّذت دوريّات من الشّعبة المذكورة كمائن ومداهمات بتواريخ مختلفة، في مناطق: برج البراجنة، والنّبعة، والزوق، والأوزاعي، وصور، وطرابلس، والدّكوانة، والسّبتيّة، وأوقفت بنتيجتها 8 أفراد من عدّة شبكات لترويج المخدّرات، بالجرم المشهود، وتم ضبط 5 درّاجات آليّة تُستخدم في عمليّات التّرويج، وهم كل من:



م. ي. (مواليد عام 1980، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين عدليتين بجرم سرقة.



ب. ن. (مواليد عام 1980، سوري) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.



م. م. (مواليد عام 1994، سوري)



م. أ. د. (مواليد عام 1995، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات.



ع. ن. (مواليد عام 1994، سوري)



م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو أيضًا من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة وإطلاق نار.



إ. ع. (مواليد عام 2002، سوري)



أ. ق. (مواليد عام 2008، سوري)



وضُبِطَ في حوزتهم كميّة كبيرة من المواد المخدّرة (كوكايين، باز، كوكايين أجنبي، حشيشة الكيف، مادّة مخدّرة لون أبيض، مادّة صلبة، ماريجوانا، الكريستال، مادّة سائلة، كبتاغون وحبوب مخدّرة بألوان مختلفة، سالفيا، مادّة سائلة داخل حقن طبيّة، وهواتف خلويّة ومبالغ ماليّة ومستندات مزوّرة). إضافةً إلى ضبط دفاتر ورق لف سجائر، وأكياس فارغة وأوراق وعلب وأدوات تُستخدم لتوضيب المخدّرات وتعاطيها.



كذلك، ضُبِطَ في منزل الموقوف (م. ي.) حيث يقوم بتخزين المخدّرات وتوضيبها، كميّة من المخدّرات و/13/ دراجةً آليّة، بندقيّة كلاشنكوف مع /5/ مماشط، مسدّسان حربيّان مع ممشطَين، كميّة من الذّخائر، بندقيّة صيد، /5/ موازين حسّاسة، /15/ هاتفًا خلويًّا، بطّاريات أجهزة خلويّة، مفاتيح درّاجات آليّة من أنواعٍ مختلفة.



بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.



أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

