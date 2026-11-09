شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ليل أمس، أربعة أشخاص على متن دراجتين ناريّتين في بيروت.

وبنتيجة التحقيقات، تبين أن أحد الموقوفين محكوم بالمؤبد، في حين تورط اثنان آخران بجرائم سلب وتشليح.