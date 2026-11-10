العثور على جثة مواطن في داخل سيارته في بلدة النميرية في جانبه مسدس

عثر على المواطن ع . ب جثة في داخل سيارته في بلدته النميرية في قضاء النبطية مصابة بطلق ناري في الرأس والى جانبه مسدس حربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتم نقل الجثمان الى احدى مستشفيات النبطية، وحضرت الى المكان دورية من الاجهزة الامنية المختصة وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.



ويذكر ان هذه الحادثة هي الثانية التي تشهدها بلدة النميرية بعدما عثر امس على المواطن أ. ه جثة في منزله والى جانبه بندقية كلاشنكوف.