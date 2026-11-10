تحويل للسّير بسبب استكمال أعمال تعبيد طريق الشّام الدولي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن وزارة الأشغال العامّة والنّقل تستكمل، من خلال إحدى الشّركات المتعهّدة، أعمال تعبيد طريق الشّام الدّولي، الممتدّ بين حاجز ضهر البيدر و"مفرق حمّانا"، وذلك اعتبارًا من السّاعة 6:30 ولغاية السّاعة 16:00 من تاريخ يوم غد الأربعاء في 11-11-2026، يوميًا، وإلى حين انتهاء الأشغال.



لذلك، سيتمّ منع مرور الآليّات بدءًا من أوتوستراد المديرج، وتحويل السّير القادم من بيروت باتجاه البقاع عبر طريق صوفر الداخليّة، ثم باتجاه طريق ترشيش - البقاع.



وطلبت المديرية من السّائقين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات، التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.