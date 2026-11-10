قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السّيمان غدا

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتباراً من السّاعة 8:00 من صباح غد الأربعاء في 11-11-2026، وإلى حين الانتهاء من التّاريخ ذاته، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السّيمان، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.



لذلك، طلبت المديرية أخذ العلم، وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على السلامة العامّة.