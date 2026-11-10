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أرديل: إعادة مدني عبر الخط الأزرق بشكل غير قانوني قادماً من إسرائيل في خرق للـ1701

أمن وقضاء
2026-11-10 | 13:43
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أرديل: إعادة مدني عبر الخط الأزرق بشكل غير قانوني قادماً من إسرائيل في خرق للـ1701
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أرديل: إعادة مدني عبر الخط الأزرق بشكل غير قانوني قادماً من إسرائيل في خرق للـ1701

أعلنت المتحدثة باسم "اليونيفيل" كانديس أرديل في بيان أن "مدنياً عبر، في وقت سابق اليوم، الخط الأزرق بشكل غير قانوني، قادماً من إسرائيل، بعدما تسلّق بوابة أحد مواقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة، في خرق للقرار الدولي 1701".

وأشارت أرديل إلى أن "الشخص المذكور أُعيد إلى جنوب الخط الأزرق".

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