الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
أرديل: إعادة مدني عبر الخط الأزرق بشكل غير قانوني قادماً من إسرائيل في خرق للـ1701
أمن وقضاء
2026-11-10 | 13:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أرديل: إعادة مدني عبر الخط الأزرق بشكل غير قانوني قادماً من إسرائيل في خرق للـ1701
أعلنت المتحدثة باسم "اليونيفيل" كانديس أرديل في بيان أن "مدنياً عبر، في وقت سابق اليوم، الخط الأزرق بشكل غير قانوني، قادماً من إسرائيل، بعدما تسلّق بوابة أحد مواقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة، في خرق للقرار الدولي 1701".
وأشارت أرديل إلى أن "الشخص المذكور أُعيد إلى جنوب الخط الأزرق".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إعادة
الأزرق
قانوني
قادماً
إسرائيل
للـ1701
التالي
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السّيمان غدا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-04
وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور
أخبار لبنان
2026-09-04
وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور
0
أخبار دولية
2026-10-07
سول: سنتحرك قانونيا إذا ثبت تصدير شحنات وقود لروسيا بشكل غير شرعي
أخبار دولية
2026-10-07
سول: سنتحرك قانونيا إذا ثبت تصدير شحنات وقود لروسيا بشكل غير شرعي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-28
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-28
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
0
أخبار لبنان
2026-09-12
باسيل: خطر اجتماعي قادم وغضبنا من حزب الله كبير انتظرونا الأسبوع المقبل في جلسة المساءلة
أخبار لبنان
2026-09-12
باسيل: خطر اجتماعي قادم وغضبنا من حزب الله كبير انتظرونا الأسبوع المقبل في جلسة المساءلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:35
القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق
أمن وقضاء
14:35
القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق
0
أمن وقضاء
14:33
اليونيفيل: تعرّض دورية لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو
أمن وقضاء
14:33
اليونيفيل: تعرّض دورية لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو
0
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
0
أمن وقضاء
14:16
قوى الامن: توقيف مطلقَي النّار في إشكال بلدة طبّايا - صيدا
أمن وقضاء
14:16
قوى الامن: توقيف مطلقَي النّار في إشكال بلدة طبّايا - صيدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-11-05
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
2026-11-05
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
0
أخبار لبنان
2026-05-07
مصلحة الليطاني: تأمين المياه للساحل الجنوبي لريّ أكثر من 6000 هكتار من الأراضي الزراعية
أخبار لبنان
2026-05-07
مصلحة الليطاني: تأمين المياه للساحل الجنوبي لريّ أكثر من 6000 هكتار من الأراضي الزراعية
0
اسرار
2026-04-27
أسرار الصحف 28-4-2026
اسرار
2026-04-27
أسرار الصحف 28-4-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
الجيش الإسرائيلي يزعم إطلاق حزب الله 120 صاروخًا من صور ويواصل تهديده للمدينة...
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
الجيش الإسرائيلي يزعم إطلاق حزب الله 120 صاروخًا من صور ويواصل تهديده للمدينة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
أخبار دولية
13:46
مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان
0
أخبار دولية
13:26
طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة
أخبار دولية
13:26
طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة
0
أخبار دولية
13:25
ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟
أخبار دولية
13:25
ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
منطقة طرابلس الاقتصادية… الفرصة تنتظر التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
منطقة طرابلس الاقتصادية… الفرصة تنتظر التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ملف البحث عن بديل لليونيفيل يتقدم…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ملف البحث عن بديل لليونيفيل يتقدم…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
2
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
3
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
اسرار
23:25
أسرار الصحف 10-11-2026
اسرار
23:25
أسرار الصحف 10-11-2026
5
خبر عاجل
13:42
معلومات الـLBCI: النائب العراقي السابق احمد العلواني وجد مقتولا في طريق الجديدة
خبر عاجل
13:42
معلومات الـLBCI: النائب العراقي السابق احمد العلواني وجد مقتولا في طريق الجديدة
6
أخبار لبنان
11:26
القائم بالأعمال السوري وجّه دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة سوريا
أخبار لبنان
11:26
القائم بالأعمال السوري وجّه دعوة إلى البطريرك الراعي لزيارة سوريا
7
خبر عاجل
13:02
معلومات للـLBCI: السفارة العراقية والسفير العراقي لدى لبنان شخصيا يتابعان موضوع اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت وسط شبهات بتعرضه للاختطاف وهما على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ومع عائلة العلواني لمعرفة الملابسات
خبر عاجل
13:02
معلومات للـLBCI: السفارة العراقية والسفير العراقي لدى لبنان شخصيا يتابعان موضوع اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت وسط شبهات بتعرضه للاختطاف وهما على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ومع عائلة العلواني لمعرفة الملابسات
8
خبر عاجل
11:54
سلام: الرحلات التجريبية ستنطلق من مطار القليعات في 22 تشرين الثاني على أن تبدأ الرحلات التجارية المنتظمة اعتباراً من 14 كانون الأول
خبر عاجل
11:54
سلام: الرحلات التجريبية ستنطلق من مطار القليعات في 22 تشرين الثاني على أن تبدأ الرحلات التجارية المنتظمة اعتباراً من 14 كانون الأول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More