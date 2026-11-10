القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق

يتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في بيروت.



وقد وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.



وفي سياق آخر، يتابع النائب العام التمييزي التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون.