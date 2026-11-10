اليونيفيل: تعرّض دورية لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو

تعرّضت دورية روتينية تابعة لليونيفيل، مساء اليوم، لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو. وبعد رصد وميض فوهة السلاح، ردّت الدورية بإطلاق النار، فتوقف الشخص عن إطلاق النار. ولم يُصب أي من عناصر حفظ السلام بأذى.



وتؤكد اليونيفيل مجدداً الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.



وقالت إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني.



ودعت اليونيفيل الحكومة اللبنانية إلى المبادرة سريعاً إلى فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم.