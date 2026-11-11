أمن الدولة يداهم بلدية بدنايل - الكورة ويوقف خمسة أشخاص بشبهات اختلاس أموال وفساد

نفّذت دورية من مديرية الشمال الإقليمية - قسم الاستعلام و التحقيق عملية دهم لمقرّ بلدية بدنايل في قضاء الكورة، حيث باشرت أعمال التدقيق والتحقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية العائدة للبلدية، على خلفية شبهات تتعلّق بارتكاب مخالفات مالية واختلاس أموال عامة.



وبنتيجة التحقيقات، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، جرى توقيف كلّ من:

- نائب رئيس البلدية (ب. أ.).

- أمين الصندوق (ج. ي.).

- عضوا البلدية (م. أ.) و(ح. ق.).

- متعهّد أعمال في البلدية (ر. ش.).

وذلك للاشتباه بتورّطهم في جرائم اختلاس أموال وفساد، على أن تستكمل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بإشراف المراجع المختصة.



وأكّدت المديرية العامة لأمن الدولة أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية ومؤسساتية مستمرة.

وشددت على أن لا غطاء يحول دون ملاحقة أي شبهة فساد، وأنها ماضية في أداء واجبها بكل حزم ومهنية، بالتنسيق مع القضاء المختص، لكشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للأصول القانونية.