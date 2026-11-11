معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به

تواصل شعبة المعلومات تحقيقاتها في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، في وقت لم تتمكن فيه حتى الساعة من تحديد هوية الشخصين المشتبه في تورطهما في الجريمة، رغم وضوح وجهيهما في تسجيلات كاميرات المراقبة.



وبحسب معلومات الـLBCI، عُثر داخل الشقة على حقيبة سفر العلواني موضوعة على سرير غرفة النوم، فيما كانت ملابسه معلّقة، وبينها بدلتان رسميتان ودشداشة بيضاء، ما يطرح احتمال أن تكون الشقة قد استُؤجرت أساسًا لإقامته.



وكان العلواني يرتدي ثيابًا رياضية عند العثور عليه، ما يرجّح أنه بدّل ملابسه بعد دخوله الشقة، وأنه كان يجلس مع الشخصين بأريحية قبل وقوع الجريمة.



وتشير التحقيقات إلى أن العلواني قُتل خنقًا باستخدام شريط ستارة عند باب الحمام، قبل نقل جثته إلى داخله. كما عُثر على شعر أسود على أرض الشقة، يُشتبه في أنه يعود إلى أحد المشتبه فيهما، ما يرجّح حصول مقاومة من العلواني خلال الجريمة. وقد رُفعت عينات الشعر لإخضاعها للفحوص اللازمة.



وفي موازاة ذلك، تتركز التحقيقات على طبيعة العلاقة التي كانت تجمع العلواني بالشخصين، وما إذا كان يعرفهما وكلّفهما باستئجار الشقة له، أم أنهما استدرجاه إليها.



وفي سياق متصل، تعرّف وفد من السفارة العراقية إلى جثمان العلواني في أحد مستشفيات زحلة، فيما تنتظر العائلة نتائج فحص الحمض النووي للتثبت من هويته بشكل قاطع.