الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
أمن وقضاء
2026-11-11 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
تواصل شعبة المعلومات تحقيقاتها في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، في وقت لم تتمكن فيه حتى الساعة من تحديد هوية الشخصين المشتبه في تورطهما في الجريمة، رغم وضوح وجهيهما في تسجيلات كاميرات المراقبة.
وبحسب معلومات الـLBCI، عُثر داخل الشقة على حقيبة سفر العلواني موضوعة على سرير غرفة النوم، فيما كانت ملابسه معلّقة، وبينها بدلتان رسميتان ودشداشة بيضاء، ما يطرح احتمال أن تكون الشقة قد استُؤجرت أساسًا لإقامته.
وكان العلواني يرتدي ثيابًا رياضية عند العثور عليه، ما يرجّح أنه بدّل ملابسه بعد دخوله الشقة، وأنه كان يجلس مع الشخصين بأريحية قبل وقوع الجريمة.
وتشير التحقيقات إلى أن العلواني قُتل خنقًا باستخدام شريط ستارة عند باب الحمام، قبل نقل جثته إلى داخله. كما عُثر على شعر أسود على أرض الشقة، يُشتبه في أنه يعود إلى أحد المشتبه فيهما، ما يرجّح حصول مقاومة من العلواني خلال الجريمة. وقد رُفعت عينات الشعر لإخضاعها للفحوص اللازمة.
وفي موازاة ذلك، تتركز التحقيقات على طبيعة العلاقة التي كانت تجمع العلواني بالشخصين، وما إذا كان يعرفهما وكلّفهما باستئجار الشقة له، أم أنهما استدرجاه إليها.
وفي سياق متصل، تعرّف وفد من السفارة العراقية إلى جثمان العلواني في أحد مستشفيات زحلة، فيما تنتظر العائلة نتائج فحص الحمض النووي للتثبت من هويته بشكل قاطع.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الـLBCI
جريمة
العلواني:
التحقيقات
تفاصيل
جديدة
مقتله
وتبحث
المشتبه
فيهما
وعلاقتهما
التالي
أمن الدولة يداهم بلدية بدنايل - الكورة ويوقف خمسة أشخاص بشبهات اختلاس أموال وفساد
قوى الأمن: توقيف سيّدة متورّطة بعمليّتَي احتيال وترويج عملة أوروبيّة مزيّفة في محلّة الجناح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
0
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
0
خبر عاجل
13:42
معلومات الـLBCI: النائب العراقي السابق احمد العلواني وجد مقتولا في طريق الجديدة
خبر عاجل
13:42
معلومات الـLBCI: النائب العراقي السابق احمد العلواني وجد مقتولا في طريق الجديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:34
أمن الدولة يداهم بلدية بدنايل - الكورة ويوقف خمسة أشخاص بشبهات اختلاس أموال وفساد
أمن وقضاء
08:34
أمن الدولة يداهم بلدية بدنايل - الكورة ويوقف خمسة أشخاص بشبهات اختلاس أموال وفساد
0
أمن وقضاء
02:40
قوى الأمن: توقيف سيّدة متورّطة بعمليّتَي احتيال وترويج عملة أوروبيّة مزيّفة في محلّة الجناح
أمن وقضاء
02:40
قوى الأمن: توقيف سيّدة متورّطة بعمليّتَي احتيال وترويج عملة أوروبيّة مزيّفة في محلّة الجناح
0
أمن وقضاء
00:53
توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي
أمن وقضاء
00:53
توقيف سوريَين في البقاع اعتديا على سيارات على الأوتوستراد العربي
0
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
0
آخر الأخبار
2026-10-10
النائبة ندى البستاني للـLBCI: على الصدي أن يعلن كلفة الإعفاءات أمام الرأي العام
آخر الأخبار
2026-10-10
النائبة ندى البستاني للـLBCI: على الصدي أن يعلن كلفة الإعفاءات أمام الرأي العام
0
أخبار لبنان
2026-10-16
حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
أخبار لبنان
2026-10-16
حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-22
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-22
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:23
الدجاج مع الكزبرة والأرز: وصفة سهلة وغنية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:23
الدجاج مع الكزبرة والأرز: وصفة سهلة وغنية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
خمسة أشخاصٍ "بأعمال مشبوهة" أُلقيَ القبضُ عليهم بين جرودِ البترونِ وبشرّي
تقارير نشرة الاخبار
07:46
خمسة أشخاصٍ "بأعمال مشبوهة" أُلقيَ القبضُ عليهم بين جرودِ البترونِ وبشرّي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:44
حنين السيد من عكار: المنطقة ستستفيد من زيادة موازنة الشؤون الاجتماعية… والفقر يطال نحو 45% من اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
06:44
حنين السيد من عكار: المنطقة ستستفيد من زيادة موازنة الشؤون الاجتماعية… والفقر يطال نحو 45% من اللبنانيين
0
أخبار دولية
06:36
الوفد الأوكراني إلى محادثات أبوظبي يلتقي المبعوثين الأميركيين والأوروبيين
أخبار دولية
06:36
الوفد الأوكراني إلى محادثات أبوظبي يلتقي المبعوثين الأميركيين والأوروبيين
0
أخبار لبنان
05:59
جشي من وادي جيلو: السيادة اللبنانية تُنتهك بالتدخل الأميركي والسلطة اعطت العدو كل شيء من خلال اتفاق الإطار
أخبار لبنان
05:59
جشي من وادي جيلو: السيادة اللبنانية تُنتهك بالتدخل الأميركي والسلطة اعطت العدو كل شيء من خلال اتفاق الإطار
0
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
0
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
تقارير نشرة الاخبار
03:08
مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني خنقًا في بيروت… والـLBCI تكشف تفاصيل استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهما
0
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
0
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
أمن وقضاء
16:59
بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
أمن وقضاء
14:28
هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني
2
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
أخبار دولية
17:00
من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI
3
فنّ
03:25
الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل
فنّ
03:25
الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
أخبار لبنان
04:23
الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات
5
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
أمن وقضاء
06:29
معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به
6
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
17:30
تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
7
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
أمن وقضاء
13:59
توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية
8
أخبار دولية
17:54
المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً
أخبار دولية
17:54
المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More