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بغداد تعتزم إرسال وفد أمني إلى لبنان للمشاركة في متابعة حيثيات جريمة قتل أحمد العلواني
أمن وقضاء
2026-11-11 | 15:44
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بغداد تعتزم إرسال وفد أمني إلى لبنان للمشاركة في متابعة حيثيات جريمة قتل أحمد العلواني
تعتزم بغداد إرسال وفد أمني إلى لبنان دعما للتحقيق في مقتل نائب عراقي سابق في بيروت، وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.
وعُثر على أحمد العلواني ميتا خنقا في شقة بالعاصمة اللبنانية مساء الاثنين.
وقال المسؤول العراقي: "سيتوجه وفد أمني متخصص إلى لبنان للمشاركة في متابعة حيثيات الجريمة".
وأوضح مسؤول عراقي ثان أن دوافع جريمة القتل لم تتضح بعد.
وقال مسؤول قضائي لبناني لفرانس برس إن التحقيقات الأولية أظهرت تورط ثلاثة أشخاص، اثنان منهم غير لبنانيين فرا إلى سوريا. ولم تتضح جنسية المشتبه بهما، بينما أوقف مشتبه به ثالث لبناني ويجري استجوابه، وفق المصدر.
وأضاف أن العلواني تعرض إلى "عملية استدراج محكمة"، مشيرا الى أن الجناة "استأجروا له شقة في منطقة طريق الجديدة، وأحضروه من المطار إلى الشقة، حيث جرت تصفيته".
حُكم على العلواني بالإعدام في العراق عام 2014 بتهمة قتل جنديين، لكن أفرج عنه في العام الماضي.
ويتحدر العلواني من عشيرة البو علوان البارزة في محافظة الأنبار في غرب العراق، وكان من الداعمين لحركة احتجاجية عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأدى اعتقاله إلى تأجيج الغضب تجاه حكومة المالكي التي كان يتهمها الكثير من السنّة بتهميشهم.
ووصل النائب العراقي السابق إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني، وفق ما ذكره مكتبه الإعلامي في بيان على صفحته في فيسبوك. وأشار الى أن آخر مكالمة أجراها مع فريقه تمت بعد وصوله إلى الشقة آتيا من المطار.
ودعا الرئيس العراقي نزار آميدي الذي التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تركيا، الأربعاء إلى إجراء تحقيق سريع للكشف عن ملابسات عملية القتل وتحديد الجناة.
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جريمة قتل
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