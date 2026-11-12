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مخالفات في تخزين اللحوم في صيدا... وإتلاف نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية

أمن وقضاء
2026-11-12 | 02:06
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مخالفات في تخزين اللحوم في صيدا... وإتلاف نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية
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مخالفات في تخزين اللحوم في صيدا... وإتلاف نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي وصون الصحة العامة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء في هذا المجال، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ جولاتها الرقابية لضمان سلامة المواد الغذائية والتزام المؤسسات المعنية بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.

وأفادت المديرية في بيان، بأن مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا نفّذت بمؤازرة مراقب صحي من وزارة الصحة، جولة ميدانية على عدد من محال بيع اللحوم في مدينة صيدا، شملت الكشف على البرادات المركزية المخصّصة لتخزين اللحوم المبردة وتوزيعها، والتحقّق من مدى التزامها بشروط الحفظ والتخزين والسلامة الصحية.

وبحسب البيان، فإن نتائج الكشف أظهرت وجود مخالفات تتعلّق بطرق تخزين اللحوم وحفظها، ما استدعى توجيه إنذارات إلى عدد من المؤسسات المعنية، وإلزام القائمين عليها بضرورة تصحيح المخالفات وتحسين ظروف التخزين، بما يضمن سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك.

كما أسفرت الجولة عن ضبط نحو 330 كيلوغراماً من المنتجات الحيوانية غير المستوفية للشروط الصحية داخل أحد المحال، حيث جرى إتلافها في مكبّ النفايات، بحضور المراقب الصحي المختص، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي زاهر حمادة.

وعلى الأثر، أُوقف صاحب المحل، المدعو (م. ج.)، وهو سوري الجنسية، بجرم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، كما سُطّر بحقه محضر ضبط منفصل لمخالفته شروط الإقامة القانونية في لبنان.

وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، والتشدّد في ملاحقة المخالفات التي من شأنها تعريض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدولة

اللحوم

صيدا

مخالفات

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