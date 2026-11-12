العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل يُدعى أحمد المعماري (بحسب أقواله) مجهول باقي الهويّة، يبلغ من العمر حوالى 75 عامًا، ولا يملك أوراقًا ثبوتيّة، وقد عُثِرَ عليه في محلّة وسط بيروت – ساحة الشّهداء، بتاريخ اليوم 12-11-2026.



لذلك، طلبت المديرية من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن أي شخص من ذويه أو أقاربه، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت، أو الاتّصال على الرقم: 656317-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.