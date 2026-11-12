زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من جرائم التزوير والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول إقدام شخصين مجهولين على تزوير مستندات عقار في محلة الدبية- الشوف، وانتحال صفة مالكه، ومحاولة بيعه.



وأفادت في بلاغ، بأنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت عناصر الشعبة من تحديد هويتهما، وهما كل من:



- ح. ح. (مواليد عام 1971، لبناني) بحقه 4 مذكرات عدلية بجرائم تزوير واستعمال مزور



- ج. ق. (مواليد عام 1975، لبناني)



وبحسب البلاغ، فإنه بتاريخ 27-10-2026، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في شحيم. وبتفتيشهما، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال، مستندات مزورة (سند) تمليك، إفادة عقارية، هوية، رخصة سوق وإخراج قيد.



وبتفتيش منزل (ج. ق.) تم ضبط معمل لتزوير المشروبات الروحية.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة محاولتهما بيع عقار في محلة الدبية منتحلين صفة صاحبه، وذلك بعد استحصالهما على أوراق مزورة باسمه، وذلك بالإشتراك مع شخص ثالث.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورط الثالث.