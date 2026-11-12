الجيش ينفذ تدابير أمنية في محافظتي الشمال وجبل لبنان ويوقف 4 أشخاص و48 سوريًّا

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الميناء – طرابلس المواطنَين (ه.ش.) و(ه.ط.) لإقدامهما على طعن المواطن (م.س.) بتاريخ 11 /11 /2026 ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، ولإطلاقهما النار في وقت سابق.



كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة الدامور – الشوف، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، الفلسطينيَّين (م.س.) و(ج.ق.) لإقدامهما على ترويج المخدرات وتعاطيها. وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا، إضافة إلى كمية من المخدرات.



كذلك أوقفت وحدات أخرى 48 سوريًّا عند حواجز: شدرا – عكار، والمدفون - البترون، ودير عمار – المنية الضنية لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.



وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.