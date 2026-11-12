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تعميم أوصاف سيّدة وطفلتها غادرتا منزلهما ولم تعودا... هل من يعرف عنهما شيئًا؟
أمن وقضاء
2026-11-12 | 12:38
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تعميم أوصاف سيّدة وطفلتها غادرتا منزلهما ولم تعودا... هل من يعرف عنهما شيئًا؟
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة سيّدة مفقودة وطفلتها، وهما كلّ من يونا اميليا كايبياينن Oanna Emilia Kaipiainen (مواليد عام 1999، فنلنديّة)، هايا حمزة رضا (مواليد عام 2024، لبنانيّة) اللتان غادرتا بتاريخ 08-11-2026، منزلهما الكائن في محلّة مراح الحج – البترون إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُودا لغاية تاريخه، علمًا أنّ الوالدة تُعاني من اضطرابات عقليّة.
يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتّصال بفصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 742430-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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