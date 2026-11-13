توقيف مطلوب خطر بجرائم تأليف عصابة وسرقة درّاجات آلية وغيرها في محلة الرحاب

بنتيجة المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مجال توقيف المطلوبين للقضاء، بتاريخ 13-11-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود أحد الأشخاص المطلوبين الخطرين في محلّة الرحاب.



بنتيجة الاستقصاءات وأعمال الرصد، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، حيث تمكّنت عند مدخل سوق صبرا وفي عملية خاطفة، من توقيف المدعو ه. ح. ن. (مواليد عام 1994، لبناني) بحسب أقواله المطلوب للقضاء بجرائم: تأليف عصابة، سرقة درّاجات آلية، شراء مسروقات وبيعها، إضافةً إلى إطلاق النار. كما تبيّن انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر إقدامه على سرقة درّاجات آلية من أماكن مختلفة.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.