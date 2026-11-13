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عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

أمن وقضاء
2026-11-13 | 10:03
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عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
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عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت المواطن (ا.ا.).

وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 

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