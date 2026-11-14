الجيش ينفّذ تدابير أمنية في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب ويوقف 74 شخصًا ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و64 سوريًّا وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنين: (ز.س.)، (ع.س.)، (م.س.)، (م.ع.س.)، (ا.م.)، (ز.م.)، لتورطهم في إشكال في منطقة الشويفات – بعبدا بتاريخ 12 /11 /2026، وضُبط في حوزتهم مسدسان حربيّان.

• توقيف المواطن (م.ر.) والسوريَّين (ف.ح.) و(م.ا.) في منطقة بشارة الخوري - بيروت لحيازتهم كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.

• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة قب الياس – زحلة لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 12 /11 /2026.

• توقيف السوريَّين (ش.م.) و(ي.م.) عند حاجز السبتية – المتن لحيازتهما مواد مخدرة، وتجولهما دون أوراق قانونية.

• توقيف المواطن (ر.خ.) في منطقة بئر حسن - بعبدا لحيازته مسدسًا حربيًّا.

• توقيف المواطن (ع.ن.) عند حاجز الصفير – بعبدا لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.

• توقيف 60 سوريًّا عند حاجزَي شدرا - عكار وزغلة - حاصبيا، وفي مناطق: ذوق مصبح – كسروان، مشاريع القاع – بعلبك، جرد عرسال – بعلبك، بني صخر – عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.



وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



