العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب

عثر على جثة مولود حديث الولادة، لا يتجاوز عمره اليومين، قرب أحد المقاهي عند مدخل بلدة الخرايب الجنوبية محيط الأوتوستراد، بعدما لوحظ وجود كلب يمكث في نقطة محددة لفترة طويلة، ما دفع المعنيين إلى تفقد المكان واكتشاف الجثة.



وحضرت عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان وبوشرت التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.