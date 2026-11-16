تدابير سير بسبب أعمال صيانة وإنارة في نفق شاتيلا مساء اليوم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة وإنارة في نفق شاتيلا، مقابل جامع الخاشقجي، على المسلكين، اعتبارًا من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 22:30 من تاريخ اليوم 16-11-2026.



وأفادت بأن هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير داخل النفق تباعًا، على أن يُحوَّل عبر الطريق الواقع فوق نفق دوّار شاتيلا، وبالعكس.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، حرصًا على تسهيل حركة المرور.