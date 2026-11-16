قيادة الجيش توضح: الجيش يواصل تنفيذ مهماته الأمنية في زوطر الغربية وفق التفاهمات القائمة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٦، أوردت إحدى الصحف معلومات مغلوطة حول الوضع الأمني والمجريات في زوطر الغربية والمناطق التجريبية.



ونفت قيادة الجيش أن صحة هذه المعلومات، موضحة أنّ الجيش يواصل تنفيذ مهماته الأمنية في البلدة وفق التفاهمات القائمة، ومواكبة عودة الأهالي رغم دقة الظروف وحساسية الوضع الداخلي، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.



ودعت وسائل الإعلام إلى العودة لبيانات الجيش الرسمية من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة.