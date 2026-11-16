مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، وبنتيجة الرصد والمتابعة والتحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائيّة، توافرت معطيات حول قيام أفراد باستغلال محافظ إلكترونيّة عائدة لشركتَي تحويل أموال، واستخدامها على مواقع ومنصّات قمار إلكتروني غير شرعيّة.



وأفادت في بلاغ، بأنه بتاريخ 4-11-2026، تمكّن المكتب المذكور من توقيف أحد المتورّطين في بلدة عنقون – قضاء صيدا، ويدعى: ق. ن. د. (مواليد عام 2007، لبناني) ومساعده. كما جرى تعميم بلاغات بحث وتحرّ بحقّ عدد من المتورّطين في القضيّة.



وبحسب البلاغ، فقد تبيّن أنّ الموقوف وسائر أفراد العصابة يشكّلون شبكة تعمل على استغلال المواطنين، من خلال الحصول على محافظهم الإلكترونيّة وحساباتهم الماليّة، وتسليمها إلى أشخاص موجودين خارج لبنان يتولّون إدارة مواقع ومنصّات قمار إلكتروني غير شرعيّة، بهدف تحويل الأموال عبر هذه المحافظ، لقاء بدل مالي. كما أقدم أفراد العصابة على استعمال هويّات أشخاص من دون علمهم، لإنشاء حسابات ماليّة واستخدامها على مواقع القمار المذكورة.



وقد بلغ عدد الحسابات والمحافظ الإلكترونيّة التي جرى الحصول عليها حوالى 100 حساب ومحفظة، حيث تمّ تجميدها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.



وباستماعه، اعترف الموقوف بما نُسب إليه.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ، فيما العمل جارٍ لتوقيف سائر المتورّطين.



وفي هذا السياق، دعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم تسليم هويّاتهم وبياناتهم الماليّة إلى أشخاص غير موثوقين تفاديًا للاحتيال والاستغلال.