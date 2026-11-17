أمن الدولة: اقفال ملحمة في مجدل عنجر بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها بعد ضبط لحوم فاسدة ومخالفات صحية

في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، نفّذت مديرية البقاع الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، جولات رقابية على عدد من المسالخ والملاحم في المنطقة، للتأكد من التزامها الشروط والمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.



وخلال مؤازرة مندوبين من مصلحة الاقتصاد في البقاع، في الكشف على إحدى الملاحم في بلدة مجدل عنجر – قضاء زحلة، تبيّن وجود مخالفات صحية وقانونية، وعدم استيفاء الحد الأدنى من الشروط المطلوبة، إضافةً إلى ضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.



وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، جرى إقفال الملحمة وختمها بالشمع الأحمر، وإتلاف اللحوم المضبوطة وفقاً للأصول القانونية.



كما أوقفت الدورية صاحب الملحمة، المدعو (م. ع.)، وهو سوري الجنسية، لمخالفته أحكام قانون العمل وقانون حماية المستهلك، فضلاً عن دخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك بإشارة من القضاء المختص.



وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرارها في تنفيذ جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية وملاحقة كل من يعرّض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على السلامة العامة وسلامة الغذاء.