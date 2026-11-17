شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمود وتوقف المتورّطين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 05-11-2026، وفي محلّة برج حمّود - الطريق البحريّة، عُثر على المدعو ح. ع. (مواليد عام 1993، لبناني) مصابًا بطلق ناري. وقد نُقل إلى أحد المستشفيات، وما لبث أن فارق الحياة.



وأفادت في بلاغ، بأنه على الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه، حيث تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد السيّارة التي استخدمها الفاعلون، وهي من نوع "مرسيدس" سوداء اللون، كما توصّلت، بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، إلى تحديد هويّة الشخصين اللذين كانا على متنها حين وقوع الجريمة، وهما:



– ج. ك. (مواليد عام 2008، لبناني)



– أ. ب. (مواليد عام 2008، لبناني)



وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات حول كون الأوّل هو مطلق النار، وأنّ شخصًا آخر كان برفقة المتوفّي، ويدعى: أ. ش. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، من أصحاب السوابق.



وبتاريخ 10-11-2026، وبعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيف مُطلق النار (ج. ك.) أمام منزله في محلّة أدما.



وبالتحقيق معه، اعترف بأنّه كان برفقة (أ. ب.)، وأنّه توجّه، على متن سيّارة والده من نوع "مرسيدس"، إلى محلّة الدورة لملاقاة شخص كان قد اتّفق معه سابقًا على شراء مبلغ 4,000 دولار أميركي مجمّدة، لقاء مبلغ 1,000 دولار أميركي نقدًا. وخلال اللقاء، أقدم الشخص المذكور على إشهار سكّين في وجهه وسلبه المبلغ النقدي، ثمّ فرّ باتجاه درّاجة آلية كان شخص آخر بانتظاره على متنها. عندها، أقدم الموقوف على إطلاق النار من بندقيّة "كلاشينكوف" كانت بحوزته، باتجاه الشخصين الذين كانا يركضان إلى الجهة المقابلة من الأوتوستراد. بعد ذلك، غادر برفقة (أ. ب.)، وأنزله في محلّة أنطلياس، وتابع طريقه باتجاه منزله في احدى البلدات الشمالية، حيث أخفى السلاح، قبل أن يعود إلى منزله في أدما، ويتمّ توقيفه.



وتم استدعاء (أ.ب.) والاستماع إلى إفادته الذي اعترف بما نُسب إليه، وأقرّ بأنّه كان موجودًا برفقة (ج. ك.) لحظة إطلاق النار، من دون أن يشارك فيه.



وبتاريخ 11-11-2026، سلّم المدعو (أ. ش. ح.) نفسه إلى إحدى دوريّات الشعبة في محلّة حيّ السلّم.



وقد أقرّ أنّه كان برفقة الضحية على متن درّاجة آلية، وقد توجّها إلى محلّة الدورة لملاقاة شخص، بهدف سلبه بطريقة احتياليّة، من خلال إيهامه ببيعه دولارات مجمّدة لقاء مبلغ نقدي، وأنّ شخصًا ملقّبًا بـ"الجزّار" (زوّده بمواصفات الضحيّة)، وهو يتواصل معه عبر رقم أجنبي، ويؤمّن له الضحايا لاستدراجهم وسلبهم. وهو عندما التقى بـ (ج. ك.) صعد معه إلى السيّارة، حيث شاهد بندقيّة "كلاشينكوف" على المقعد الخلفي، فحاول الفرار باتجاه الدرّاجة الآليّة، حيث كان (ح. ع.) بانتظاره. وقد سمع صوت إطلاق نار وشاهد (ح. ع.) يسقط أرضًا، كما أُصيب هو أيضًا، فتابع ركضه باتجاه الأوتوستراد، وتوجّه إلى مستشفى، حيث تلقّى العلاج، ثمّ عاد إلى منزله وأخذ عائلته وفرّ، ولم يعلم بمصير (ح. ع.) إلا بعد فترة. كما أضاف أنّه والمتوفّي (ح. ع.) أقدما، في وقت سابق، على تنفيذ عدّة عمليّات سلب احتياليّة مماثلة، بتوجيه من الشخص الملقّب بـ"الجزّار".



وقد جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوف (أ. ش. ح.)، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم 513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.