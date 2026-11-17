الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمود وتوقف المتورّطين
أمن وقضاء
2026-11-17 | 04:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمود وتوقف المتورّطين
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 05-11-2026، وفي محلّة برج حمّود - الطريق البحريّة، عُثر على المدعو ح. ع. (مواليد عام 1993، لبناني) مصابًا بطلق ناري. وقد نُقل إلى أحد المستشفيات، وما لبث أن فارق الحياة.
وأفادت في بلاغ، بأنه على الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه، حيث تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد السيّارة التي استخدمها الفاعلون، وهي من نوع "مرسيدس" سوداء اللون، كما توصّلت، بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، إلى تحديد هويّة الشخصين اللذين كانا على متنها حين وقوع الجريمة، وهما:
– ج. ك. (مواليد عام 2008، لبناني)
– أ. ب. (مواليد عام 2008، لبناني)
وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات حول كون الأوّل هو مطلق النار، وأنّ شخصًا آخر كان برفقة المتوفّي، ويدعى: أ. ش. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، من أصحاب السوابق.
وبتاريخ 10-11-2026، وبعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيف مُطلق النار (ج. ك.) أمام منزله في محلّة أدما.
وبالتحقيق معه، اعترف بأنّه كان برفقة (أ. ب.)، وأنّه توجّه، على متن سيّارة والده من نوع "مرسيدس"، إلى محلّة الدورة لملاقاة شخص كان قد اتّفق معه سابقًا على شراء مبلغ 4,000 دولار أميركي مجمّدة، لقاء مبلغ 1,000 دولار أميركي نقدًا. وخلال اللقاء، أقدم الشخص المذكور على إشهار سكّين في وجهه وسلبه المبلغ النقدي، ثمّ فرّ باتجاه درّاجة آلية كان شخص آخر بانتظاره على متنها. عندها، أقدم الموقوف على إطلاق النار من بندقيّة "كلاشينكوف" كانت بحوزته، باتجاه الشخصين الذين كانا يركضان إلى الجهة المقابلة من الأوتوستراد. بعد ذلك، غادر برفقة (أ. ب.)، وأنزله في محلّة أنطلياس، وتابع طريقه باتجاه منزله في احدى البلدات الشمالية، حيث أخفى السلاح، قبل أن يعود إلى منزله في أدما، ويتمّ توقيفه.
وتم استدعاء (أ.ب.) والاستماع إلى إفادته الذي اعترف بما نُسب إليه، وأقرّ بأنّه كان موجودًا برفقة (ج. ك.) لحظة إطلاق النار، من دون أن يشارك فيه.
وبتاريخ 11-11-2026، سلّم المدعو (أ. ش. ح.) نفسه إلى إحدى دوريّات الشعبة في محلّة حيّ السلّم.
وقد أقرّ أنّه كان برفقة الضحية على متن درّاجة آلية، وقد توجّها إلى محلّة الدورة لملاقاة شخص، بهدف سلبه بطريقة احتياليّة، من خلال إيهامه ببيعه دولارات مجمّدة لقاء مبلغ نقدي، وأنّ شخصًا ملقّبًا بـ"الجزّار" (زوّده بمواصفات الضحيّة)، وهو يتواصل معه عبر رقم أجنبي، ويؤمّن له الضحايا لاستدراجهم وسلبهم. وهو عندما التقى بـ (ج. ك.) صعد معه إلى السيّارة، حيث شاهد بندقيّة "كلاشينكوف" على المقعد الخلفي، فحاول الفرار باتجاه الدرّاجة الآليّة، حيث كان (ح. ع.) بانتظاره. وقد سمع صوت إطلاق نار وشاهد (ح. ع.) يسقط أرضًا، كما أُصيب هو أيضًا، فتابع ركضه باتجاه الأوتوستراد، وتوجّه إلى مستشفى، حيث تلقّى العلاج، ثمّ عاد إلى منزله وأخذ عائلته وفرّ، ولم يعلم بمصير (ح. ع.) إلا بعد فترة. كما أضاف أنّه والمتوفّي (ح. ع.) أقدما، في وقت سابق، على تنفيذ عدّة عمليّات سلب احتياليّة مماثلة، بتوجيه من الشخص الملقّب بـ"الجزّار".
وقد جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوف (أ. ش. ح.)، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم 513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
جريمة قتل
برج حمود
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-11-08
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
أمن وقضاء
2026-11-08
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
0
أمن وقضاء
2026-09-23
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
2026-09-23
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
0
أمن وقضاء
2026-10-17
الجيش يوقف المتورط في جريمة قتل خلال إشكال مجدل بعنا – عاليه
أمن وقضاء
2026-10-17
الجيش يوقف المتورط في جريمة قتل خلال إشكال مجدل بعنا – عاليه
0
أمن وقضاء
2026-09-15
إشكال وإطلاق نار في محلّة بئر حسن وشعبة المعلومات توقف أحد المتورّطين
أمن وقضاء
2026-09-15
إشكال وإطلاق نار في محلّة بئر حسن وشعبة المعلومات توقف أحد المتورّطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:37
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
خبر عاجل
04:37
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
0
أمن وقضاء
03:54
الجيش: تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة - الكورة
أمن وقضاء
03:54
الجيش: تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة - الكورة
0
أمن وقضاء
02:25
أمن الدولة: اقفال ملحمة في مجدل عنجر بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها بعد ضبط لحوم فاسدة ومخالفات صحية
أمن وقضاء
02:25
أمن الدولة: اقفال ملحمة في مجدل عنجر بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها بعد ضبط لحوم فاسدة ومخالفات صحية
0
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-19
وكالة الطاقة الذرية: مقذوف طال محطة بوشهر النووية الإيرانية ولا أضرار
أخبار دولية
2026-03-19
وكالة الطاقة الذرية: مقذوف طال محطة بوشهر النووية الإيرانية ولا أضرار
0
موضة وجمال
2026-01-12
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
موضة وجمال
2026-01-12
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-20
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-20
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-13
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-13
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
0
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
0
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
أخبار دولية
13:21
من الدوحة إلى بيروت… مساران يفصلان لبنان عن اتفاق الكهرباء مع قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رغم الدمار وغياب مقومات الحياة... إرادة البقاء لا تزال حاضرة في زوطر الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تواصل عملياتها داخل لبنان... وآخرها عملية أسر شخصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ماذا قال المندوب الأميركي مايك ولتز للمسؤولين اللبنانيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
أخبار لبنان
07:19
جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز
2
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
منوعات
09:27
3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
3
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
أمن وقضاء
07:37
مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة
4
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
5
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
6
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
أخبار لبنان
07:30
في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير
7
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
8
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More