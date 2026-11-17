التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق

علمت الـLBCI أن التحقيق مع موقوفي "حزب الله" الخمسة الذين اوقفوا بين جرود بشري والكورة لم ينته بعد لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومن المتوقع ختمه وإحالته على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم خلال الساعات الـ48 المقبلة.



وأفادت المعلومات بأن من بين الموقوفين الخمسة، هناك موقوف واحد كان قد ترك هاتفه داخل شقة بنهران بهدف شحن بطاريته أما الآخرون فقالوا للمحققين إن هواتفهم كانت موزعة على أكثر من نقطة بين الشويفات والضاحية الجنوبية.



وذكرت المعلومات أن الإستعجال بتسريب خبر توقيف الشبان الخمسة أضرّ بالتحقيق وسمح للجنة الأمنية في الحزب بالوصول الى شقة بنهران وسحب الهاتف الوحيد المتروك في داخلها ما حرم المحققين من داتا المعلومات الموجودة في داخله والتي كان يمكن أن تكشف طبيعة المهمة التي اوقف عناصر الحزب خلالها.