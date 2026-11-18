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الخارجيّة تدين الاعتداءات الإيرانيّة على دولة الكويت ومملكة البحرين
أمن وقضاء
2026-11-18 | 05:10
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الخارجيّة تدين الاعتداءات الإيرانيّة على دولة الكويت ومملكة البحرين
اعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان عن "إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانيّة المتكرّرة على دولة الكويت الشقيقة، وآخرها استهدافها اليوم بطائرات مُسيّرة، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديدٍ مباشر لأمنها واستقرارها".
كما دانت "الاعتداءات الإيرانيّة المتواصلة على أراضي مملكة البحرين الشقيقة، ومنها الهجمات الجويّة التي تعرّضت لها يوم أمس"، معتبرةً إياها "مساساً خطيراً بسيادة المملكة وسلامة أراضيها".
واكدت أنّ "هذه الاعتداءات تمثّل تصعيداً خطيراً يهدّد الأمن والاستقرار الإقليميَّين، وتشكّل خرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عن مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يطالب بوقفها فوراً".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الاعتداءات
الإيرانيّة
الكويت
ومملكة
البحرين
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