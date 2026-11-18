تدابير سير في محلّة عين المريسة بسبب أشغال في الشارع رقم 70

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة أن إحدى فِرَق الأشغال في بلدية بيروت ستقوم بأعمال صيانة في محلّة عين المريسة، في الشارع رقم 70 (متفرّع من الشّارع المؤدّي من جامع عين المريسة باتّجاه فندق فينيسيا)، وذلك اعتبارًا من السّاعة 14:00 من تاريخ اليوم 18-11-2026 ولمدّة ثلاثة أيّام تقريبًا.



وأفادت بأن هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور في الشّارع المذكور، وتحويل السّير باتّجاه فندق فينيسيا، صعودًا، للالتفاف من فوق "جسر فينيسيا" ثم العودة.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة السّير.