نظمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم المرحلة الرابعة والعشرون من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس عبر مركز الأمن العام الحدودي في العبودية.