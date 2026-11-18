سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 23-10-2026، دخل شخصٌ مجهول الهويّة إحدى غرف المرضى في مستشفى سيّدة لبنان – جونية، وطلب من نزيلها استعارة هاتفه لإجراء مكالمة، بعد أن أوهمه بأنه مريض ويتلقى العلاج في الغرفة المجاورة، فقام بسرقة الهاتف وفرّ هاربًا من المستشفى.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة صورة المشتبه فيه، طالبة من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة جونية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 910119- 09 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.



علمًا بأن كل من يدلي بأي معلومة تُسهِم في توقيفه يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا لأحكام القانون.