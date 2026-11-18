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الجيش يدهم منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في الشراونة وحورتعلا ودار الواسعة – بعلبك
أمن وقضاء
2026-11-18 | 12:54
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الجيش يدهم منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في الشراونة وحورتعلا ودار الواسعة – بعلبك
دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في منطقة حي الشراونة وبلدتَي حورتعلا ودار الواسعة – بعلبك، وأوقفت السوري (ب.ش.) لتورطه في صناعة المخدرات ونقلها.
كما ضبطت كمية من المخدرات ومعدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العملات، وأعتدة عسكرية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
منازل
مطلوبين
الاتجار
بالمخدرات
الشراونة
وحورتعلا
الواسعة
بعلبك
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