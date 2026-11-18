رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الخامس في منطقتي الرشيدية والسماعية – صور

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الخامس في منطقتي الرشيدية والسماعية – صور، حيث التقى الضباط والعسكريين، مثنيًا على جهودهم المبذولة لأداء واجبهم، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.



كما استمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء، واطّلع على الأوضاع العملانية والمهمات المنفَّذة في قطاع المسؤولية.