عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا امنيا بحضور وزيري الدفاع الوطني ميشال منسى ووزير الداخلية احمد الحجار والقادة الأمنيين.



وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار وتكثيف العمل الاستباقي والاستعلامي وتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية".



كما شدد على "وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار".



واكد ان "الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف ‏أو مخلّ بالأمن"، مشددا على ان"هيبة الدولة وسيادة القانون يجب أن تكونا فوق كل اعتبار".