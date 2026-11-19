استنابة من النائب العام التمييزي لإجراء مسح شامل لمزارع المواشي والمسالخ والتحقق من تراخيصها وشروط السلامة الصحية والبيئية

سطر النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى المدير العام لامن الدولة لتكليف المكاتب الإقليمية لامن الدولة كافة، بإجراء مسح ميداني على جميع مزارع تربية المواشي والمسالخ ،وذلك من أجل إحصائها وتبيان مدى توافق شروط استثمارها من الناحية القانونية لجهة حيازتها التراخيص اللازمة، والتأكد من توافر الشروط الصحية والبيئة في عملها، على أن يتم تنفيذ هذه المهمة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المحلية وبحضور مراقبين من وزارة الصحة اللبنانية لسلامة الغذاء.