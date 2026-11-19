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أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2026-11-19 | 12:03
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أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم على العسكريين في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور قادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة، والموظفين المدنيين.
كما أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات، والألوية والقوات الجوية والبحرية وباقي الوحدات الكبرى، ووُضعت أكاليل من الزهر على الأنصاب التذكارية للشهداء.
وجاء فيه:
أيها العسكريون
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يستعيد اللبنانيون ذكرى الاستقلال، وما تحمله من معاني النضال والتضحية والإرادة المشتركة، في بناء وطن يجمع أبناءه تحت راية واحدة، ويضمن لهم الحرية والأمان. ثلاثة وثمانون عامًا مضت على تحقيق الاستقلال، بقي خلالها هذا اليوم محطة راسخة في وجداننا، نستمدُّ منها العزم على تخطي المحن، ونتمسك بما يجمعنا من قيم وطنية وأمل بغد أفضل.
لقد مر لبنان منذ استقلاله بمراحل عصيبة، واجه خلالها تحديات كبرى وأخطارًا هددت وحدته، لكنّه حافظ على مقومات صموده بفضل إرادة أبنائه وتضحياتهم. اليوم، تحلُّ هذه الذكرى وسط ظروف استثنائية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والاعتداءات والخروقات المتكررة التي توقع الشهداء والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها.
أيها العسكريون
يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزمًا إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره.
إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصةٍ مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة.
في موازاة المهمات التي ينفذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.
في الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين.
أيها العسكريون
إنَّ حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية، يستلزم منا جميعًا العمل على تطوير قدراتنا، واستثمار الإمكانات المتاحة بأفضل السبل. في هذا المجال، نقدّر الدعم الذي تقدّمه الدول الشقيقة والصديقة، ونسعى إلى توسيع آفاق التعاون وزيادة الدعم، انطلاقًا من الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية على المستويين الداخلي والدولي.
أؤكد لكم أنّ القيادة تدرك تمامًا حجم الأعباء التي تتحملونها، والصعوبات التي تواجهونها مع عائلاتكم، وسوف تبذل القيادة أقصى جهودها للوقوف إلى جانبكم وتأمين حقوقكم.
أعتز بما تحققونه من إنجازات رغم الإمكانات المحدودة. لقد أثبتم أنّ قوة المؤسسة العسكرية لا تقاس بالعتاد وحده، بل تتجسد في كفاءتكم وانضباطكم، وإيمانكم الصادق برسالتكم.
تمسّكوا بقسمكم وبمبادئ الشرف والتضحية والوفاء، ولا تسمحوا للصعوبات أو حملات التشكيك بأنْ تنال من عزيمتكم، وتذكّروا أنّ المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء.
في عيد الاستقلال الذي لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، نجدد العهد بأنْ نبقى أوفياء لرسالتنا، وننحني إجلالًا لشهدائنا الأبرار، ونحيّي جرحانا الأبطال، ثابتين في مواجهة الأخطار، حريصين على وحدة لبنان وأمن شعبه واستقراره.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اليوم
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والاعتداءات
الإسرائيلية
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