أمن الدولة: توقيف مطلوب في وادي خالد بجرائم سلب وخطف وتهريب أشخاص

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لملاحقة المطلوبين للعدالة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية عكار الإقليمية – مكتب القبيات من توقيف اللبناني (ب. ح.) في بلدة العماير – وادي خالد، وهو مطلوب بموجب مذكرات عدلية عدة بجرائم السلب والخطف وحجز الحرية وتهريب الأشخاص.



وجاءت عملية التوقيف نتيجة متابعة أمنية مكثّفة أسفرت عن تحديد مكان وجوده، حيث جرى توقيفه، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.



وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، والتصدي للجرائم التي تهدد سلامة المواطنين وأمن المجتمع".