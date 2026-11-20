الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
أمن وقضاء
2026-11-20 | 02:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي، وما دامت الدولة غير قادرة على بسط سلطتها الفعلية بقواها الذاتية على كامل ترابها الوطني.
وتوجه شقير بمناسبة العيد الثالث والثمانين لاستقلال لبنان، إلى عسكريي الأمن العام، قائلا: "أيها العسكريون والمدنيون العاملون في المديرية العامة للأمن العام، في الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، نقف أمام محطة وطنية تحمل في معانيها أكثر من استذكار حدث تاريخي مجيد. إنها مناسبة لتجديد الالتزام بالدولة ومؤسساتها، واستحضار المسؤولية التي تترتب على كل من اختار الخدمة العامة سبيلاً لصون الوطن وحماية مواطنيه. فالاستقلال الذي تحقق في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ١٩٤٣ لم يكن نهاية مسيرة، بل بداية مسؤولية وطنية متواصلة، عنوانها بناء دولة حرة وسيدة ومستقلة، قادرة على حماية أرضها وشعبها وقرارها، وصون كرامة الإنسان وحقوقه".
ولفت الى أن الاستقلال ليس اعترافاً دولياً بكيان الدولة حصراً، ولا يكتمل برفع العلم فوق المؤسسات الرسمية، بل يتجسد في ممارسة السيادة من دون انتقاص، وفي احتكار الدولة بقواها الشرعية لسلطة القانون، وقدرتها على حماية حدودها وإدارة شؤونها.
واعتبر أن استعادة الأرض اللبنانية المحتلة في الجنوب، وانسحاب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، وتثبيت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية على كامل أراضيها، تشكل جميعها متطلبات لا تنفصل عن المعنى الحقيقي للاستقلال. وشدد على أن الجنوب ليس منطقة حدودية، بل جزء أصيل من الهوية الوطنية، وأمنه من أمن لبنان، واستقراره من استقرار الدولة.
وأكد شقير أن "سلام لبنان من سلام جنوبه، وألا سيادة مكتملة ما دامت أرضه محتلة أو قراره الوطني غير محصور بمؤسساته الدستورية".
وقال: "أيها العسكريون، إن مسؤولية الحفاظ على الاستقلال لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها، بل تتكامل فيها أدوار كل المؤسسات الدستورية والأمنية والإدارية، كلٌّ ضمن صلاحياته. وفي هذا الإطار، يضطلع الأمن العام بمسؤولية وطنية أساسية تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل الأمني إلى حماية الأمن الوطني، ومتابعة التحديات التي تهدد الاستقرار، ومراقبة حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، ومكافحة التزوير والجرائم التي تقع ضمن اختصاصه، وحماية الوثائق الرسمية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم. لقد أثبتم، في مختلف الظروف الصعبة التي مر بها وطننا، أن الأمن العام مؤسسة قادرة على الاستمرار في أداء واجباتها رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية. وما تحقق من صمود مؤسساتي، وانتظام في تقديم الخدمات، وتطوير لآليات العمل، هو ثمرة جهودكم وانضباطكم وإيمانكم بأن الوظيفة العامة تكليف وطني لا موقع إداري".
وأضاف: "لقد جعلنا من تحديث المديرية العامة للأمن العام وتطوير قدراتها البشرية والتقنية أولوية أساسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المؤسسات الأمنية الحديثة لا تُقاس كفاءتها بإمكاناتها الميدانية فحسب، بل أيضاً بقدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين نوعية الخدمات، وتعزيز الشفافية وحماية المعلومات. وفي هذا السياق، شكّل إطلاق المنصة الإلكترونية "معك" خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي، لما تتيحه من إمكانات لتقديم طلبات المعاملات إلكترونياً، وتحميل المستندات، وتسديد الرسوم، ومتابعة مراحل الإنجاز، على أن يتوسع نطاق الخدمات تدريجياً. وهي خطوة نريدها بداية لمسار متكامل نحو إدارة أكثر تطوراً وفاعلية، تختصر الوقت والجهد، وتضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان، لا أن تجعلها عبئاً إضافياً عليه. ولا يقل أهمية عن ذلك ما نبذله لتعزيز ارتباط اللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم بوطنهم الأم. فالانتشار اللبناني هو أحد أعمدة قوة لبنان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ورافعة أساسية لحضوره الدولي. ومن واجب الدولة أن تصل إلى أبنائها حيثما وجدوا، وأن تؤمن لهم الخدمات الأساسية من دون تحميلهم أعباء السفر والمشقات والكلفة الباهظة".
وأشار الى أنه "من هنا، تأتي جهود تسهيل معاملات جوازات السفر البيومترية عبر السفارات والقنصليات اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، في إطار رؤية تجعل الخدمة العامة جسراً دائماً بين المقيم والمنتشر، وتعزز شعور اللبناني في الخارج بأن دولته حاضرة إلى جانبه، وأن انتماءه إلى وطنه لا تحدده المسافات".
وقال شقير: "أيها العسكريون والمدنيون العاملون، إن ما تحقق يحمّلنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير، وترسيخ ثقافة الانضباط والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، والتعامل مع جميع المواطنين والمقيمين وفق القانون، بعيداً من أي تمييز أو محاباة. فثقة المواطن هي المعيار الأصدق لنجاح مؤسسات الدولة، وهي رصيد لا يجوز التفريط به. وفي هذه المناسبة الوطنية، نستذكر بإجلال شهداء الوطن والمؤسسات العسكرية والأمنية، ونحيي صمود أهلنا في الجنوب، ونجدد العهد بأن نبقى أوفياء لقسمنا، ثابتين على أداء واجبنا، ملتزمين مرجعية الدولة وسلطة القانون".
وأضاف: "إن الاستقلال أمانة تسلّمناها من الأجيال التي ناضلت من أجله، ومسؤولية علينا أن ننقلها إلى الأجيال المقبلة وطناً موحداً، كامل السيادة، آمناً ومزدهراً. فلنجعل من خدمتنا اليومية فعلاً متجدداً من أفعال الاستقلال، ومن تطوير مؤسستنا مساهمة عملية في بناء الدولة التي يستحقها اللبنانيون. عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً، وعاشت مؤسساته الشرعية، وعاش الأمن العام وفياً لرسالته الوطنية".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن العام
حسن شقير
استقلال
لبنان
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-09-09
الرئيس عون: أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيليّ جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد
خبر عاجل
2026-09-09
الرئيس عون: أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيليّ جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد
0
أخبار لبنان
2026-10-12
باسيل: نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي لكارثة العفو العام فكسب لبنان العدالة ولو منقوصة
أخبار لبنان
2026-10-12
باسيل: نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي لكارثة العفو العام فكسب لبنان العدالة ولو منقوصة
0
أخبار لبنان
2026-11-08
رجي من مونتريال: المطلوب تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي
أخبار لبنان
2026-11-08
رجي من مونتريال: المطلوب تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي
0
خبر عاجل
2026-09-25
رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة: بلدنا يواجه ثلاثة تحديات: استعادة أرضه من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادته على كامل ترابه بقواه الذاتية واحترامًا صادقًا للقرارات الدولية
خبر عاجل
2026-09-25
رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة: بلدنا يواجه ثلاثة تحديات: استعادة أرضه من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادته على كامل ترابه بقواه الذاتية واحترامًا صادقًا للقرارات الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:15
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
أمن وقضاء
13:15
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
0
أمن وقضاء
13:10
٢٠ ورقة A4... أوقعت مجموعة حزب الله بين بشري والكورة
أمن وقضاء
13:10
٢٠ ورقة A4... أوقعت مجموعة حزب الله بين بشري والكورة
0
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
11:41
أمن الدولة: توقيف مطلوب في وادي خالد بجرائم سلب وخطف وتهريب أشخاص
أمن وقضاء
11:41
أمن الدولة: توقيف مطلوب في وادي خالد بجرائم سلب وخطف وتهريب أشخاص
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:49
هاني في افتتاح معرض Agri Lebanon: الصادرات الزراعية اللبنانية سجلت ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بعام 2025
اقتصاد
05:49
هاني في افتتاح معرض Agri Lebanon: الصادرات الزراعية اللبنانية سجلت ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بعام 2025
0
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-17
10 أيام هدنة... والضاحية على موعد مع الحياة!
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-17
10 أيام هدنة... والضاحية على موعد مع الحياة!
0
أخبار دولية
10:29
السعودية تؤكد إصابة برج تابع لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض بهجوم للحوثيين
أخبار دولية
10:29
السعودية تؤكد إصابة برج تابع لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض بهجوم للحوثيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
0
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
0
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
3
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
4
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
5
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
6
حال الطقس
02:12
الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:12
الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل
7
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
8
اسرار
23:42
أسرار الصحف 20-11-2026
اسرار
23:42
أسرار الصحف 20-11-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More