الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وين كنتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
أمن وقضاء
2026-11-20 | 10:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة كفرحباب – غزير.
وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت دوريّة من المفرزة، من مداهمة الشقة، وتوقيف المدعو:
أ. و. (مواليد عام1980، سوري الجنسية)
وضُبط في حوزته ما يلي:
-409 حبّات من الكبتاغون.
-44 كيسًا مغلّفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف.
-38 طبّة متوسّطة الحجم بداخلها مادة بيضاء
423- طبّات صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء
-مبلغ مالي.
-هاتف خلوي
وسُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
كبتاغون
وعشرات
الأكياس
والطبّات
بكفرحباب…
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-10-22
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في عكّار وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون
أمن وقضاء
2026-10-22
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في عكّار وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون
0
أمن وقضاء
2026-08-25
أكثر من ٤٠٠ قتيل على طرقات لبنان منذ بداية الـ٢٠٢٦…
أمن وقضاء
2026-08-25
أكثر من ٤٠٠ قتيل على طرقات لبنان منذ بداية الـ٢٠٢٦…
0
أخبار دولية
2026-10-27
الولايات المتحدة وعشرات الدول تحذر من حدوث مجاعة بالسودان وتطالب بإدخال مساعدات
أخبار دولية
2026-10-27
الولايات المتحدة وعشرات الدول تحذر من حدوث مجاعة بالسودان وتطالب بإدخال مساعدات
0
آخر الأخبار
2026-11-18
الديوان الملكي: المغرب يستثمر 400 مليون دولار في خطة للتصنيع الدفاعي
آخر الأخبار
2026-11-18
الديوان الملكي: المغرب يستثمر 400 مليون دولار في خطة للتصنيع الدفاعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:51
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
أمن وقضاء
02:51
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
13:15
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
أمن وقضاء
13:15
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
0
أمن وقضاء
13:10
٢٠ ورقة A4... أوقعت مجموعة حزب الله بين بشري والكورة
أمن وقضاء
13:10
٢٠ ورقة A4... أوقعت مجموعة حزب الله بين بشري والكورة
0
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-09
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
أخبار لبنان
2026-11-09
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
0
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-12
"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-12
"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية
0
خبر عاجل
2026-10-16
رئيس الوزراء القطري: لضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل كل الأفرقاء وانسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة والالتزام بما تم الاتفاق عليه ونعمل بالتنسيق مع أميركا ليكون هناك عمل لإعادة إعمار الجنوب بشكل يسمح بعودة النازحين
خبر عاجل
2026-10-16
رئيس الوزراء القطري: لضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل كل الأفرقاء وانسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة والالتزام بما تم الاتفاق عليه ونعمل بالتنسيق مع أميركا ليكون هناك عمل لإعادة إعمار الجنوب بشكل يسمح بعودة النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:16
رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر
أخبار دولية
07:16
رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر
0
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
3
حال الطقس
02:12
الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:12
الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل
4
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
5
أخبار لبنان
04:08
الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة
أخبار لبنان
04:08
الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة
6
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
7
اسرار
23:42
أسرار الصحف 20-11-2026
اسرار
23:42
أسرار الصحف 20-11-2026
8
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More