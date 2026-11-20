في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة كفرحباب – غزير.وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت دوريّة من المفرزة، من مداهمة الشقة، وتوقيف المدعو:أ. و. (مواليد عام1980، سوري الجنسية)وضُبط في حوزته ما يلي:-409 حبّات من الكبتاغون.-44 كيسًا مغلّفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف.-38 طبّة متوسّطة الحجم بداخلها مادة بيضاء423- طبّات صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء-مبلغ مالي.-هاتف خلويوسُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.