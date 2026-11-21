الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أمن وقضاء
2026-11-21 | 02:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار حملتها المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات وملاحقة شبكات ترويجها، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة عملية أمنية في بلدة المجدل – وادي خالد، أسفرت عن توقيف شخصين وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى أسلحة حربية.
وأفادت في بيان، بأنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية عكار الإقليمية – مكتب القبيات من توقيف اللبناني (ز. ش.) داخل منزله، للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات، كما أوقفت اللبناني (س. ش.) أثناء شرائه كمية من المواد المخدرة من أمام المنزل نفسه.
وبحسب البيان، فإن العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب مسدس حربي وبنادق صيد.
وبنتيجة التحقيقات، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما، كما تبيّن وجود مذكّرات عدلية بحقهما بجرم تجارة المخدرات.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.
وذكر البيان أن هذه العملية تأتي ضمن الخطة الأمنية التي تنفّذها المديرية العامة لأمن الدولة لتجفيف منابع تجارة المخدرات وملاحقة المتورّطين في ترويجها، عبر تكثيف عمليات الرصد والمتابعة، في مسعى لحماية المجتمع وصون سلامة المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، من مخاطر هذه الآفة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن الدولة
مخدرات
أسلحة حربية
المجدل
وادي خالد
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-11-17
مكتب مكافحة المخدّرات اوقف مروّج مخدّرات في جسر الباشا وضبط كميّة من الأسلحة والذخائر
أمن وقضاء
2026-11-17
مكتب مكافحة المخدّرات اوقف مروّج مخدّرات في جسر الباشا وضبط كميّة من الأسلحة والذخائر
0
أمن وقضاء
2026-10-07
مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات
أمن وقضاء
2026-10-07
مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات
0
أمن وقضاء
2026-10-06
ملاحقة أفراد شبكة لتهريب المخدّرات تُدار من الخارج وتوقيف 29 مروّجًا تضبط كميات كبيرة من المخدّرات...
أمن وقضاء
2026-10-06
ملاحقة أفراد شبكة لتهريب المخدّرات تُدار من الخارج وتوقيف 29 مروّجًا تضبط كميات كبيرة من المخدّرات...
0
أمن وقضاء
2026-09-06
الجيش يوقف 6 مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
2026-09-06
الجيش يوقف 6 مطلوبين ويضبط معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:21
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
أمن وقضاء
10:21
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
0
أمن وقضاء
2026-11-20
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
أمن وقضاء
2026-11-20
شقير: استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
2026-11-19
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
أمن وقضاء
2026-11-19
في زوطر الشرقية... تجريف المنازل أمام أعين الأهالي
0
أمن وقضاء
2026-11-19
٢٠ ورقة A4... أوقعت مجموعة حزب الله بين بشري والكورة
أمن وقضاء
2026-11-19
٢٠ ورقة A4... أوقعت مجموعة حزب الله بين بشري والكورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-06-15
القناة ١٣ عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من لبنان لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة
خبر عاجل
2026-06-15
القناة ١٣ عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من لبنان لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة
0
أخبار لبنان
2026-08-10
بلدية برمانا و"بيروت ماراثون" تطلقان "مهرجان برمانا للركض"... والأشقر: 23 آب يوماً للركض من أجل لبنان الحر والسلام والاستقرار
أخبار لبنان
2026-08-10
بلدية برمانا و"بيروت ماراثون" تطلقان "مهرجان برمانا للركض"... والأشقر: 23 آب يوماً للركض من أجل لبنان الحر والسلام والاستقرار
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-11
كاميرا الـ LBCI ترصد المشهد عند علي الطاهر... هكذا عاش السكان ليلة التفجيرات
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-11
كاميرا الـ LBCI ترصد المشهد عند علي الطاهر... هكذا عاش السكان ليلة التفجيرات
0
آخر الأخبار
2026-09-07
سلطنة عمان أجلت 16 من أفراد طاقم الناقلة السعودية "سدر" التي تعرضت لهجوم إيراني في وقت سابق
آخر الأخبار
2026-09-07
سلطنة عمان أجلت 16 من أفراد طاقم الناقلة السعودية "سدر" التي تعرضت لهجوم إيراني في وقت سابق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:46
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
02:46
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"
0
عالم الطبخ
14:42
روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:42
روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجازة، نخب، وسوشي... والسبب اطلاق لعبة GTA VI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجازة، نخب، وسوشي... والسبب اطلاق لعبة GTA VI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
منافسات قوية في جميع فئات الجولة الرابعة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
منافسات قوية في جميع فئات الجولة الرابعة من سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موجة الصقيع في البقاع أثرت في أسعارِ البطاطا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موجة الصقيع في البقاع أثرت في أسعارِ البطاطا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نتنياهو يحذّر: إسرائيل تقف عند مفترق طرق حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نتنياهو يحذّر: إسرائيل تقف عند مفترق طرق حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المواجهة بين الحوثيين في اليمن والسعودية تشهد تصعيدًا جديدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المواجهة بين الحوثيين في اليمن والسعودية تشهد تصعيدًا جديدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
2
أخبار لبنان
04:08
الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة
أخبار لبنان
04:08
الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة
3
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
4
أخبار دولية
05:53
التحالف بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة في اليمن
أخبار دولية
05:53
التحالف بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة في اليمن
5
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
6
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
7
أخبار لبنان
04:03
العماد رودولف هيكل يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش
أخبار لبنان
04:03
العماد رودولف هيكل يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش
8
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More