أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار حملتها المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات وملاحقة شبكات ترويجها، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة عملية أمنية في بلدة المجدل – وادي خالد، أسفرت عن توقيف شخصين وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى أسلحة حربية.



وأفادت في بيان، بأنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية عكار الإقليمية – مكتب القبيات من توقيف اللبناني (ز. ش.) داخل منزله، للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات، كما أوقفت اللبناني (س. ش.) أثناء شرائه كمية من المواد المخدرة من أمام المنزل نفسه.



وبحسب البيان، فإن العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب مسدس حربي وبنادق صيد.



وبنتيجة التحقيقات، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما، كما تبيّن وجود مذكّرات عدلية بحقهما بجرم تجارة المخدرات.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.



وذكر البيان أن هذه العملية تأتي ضمن الخطة الأمنية التي تنفّذها المديرية العامة لأمن الدولة لتجفيف منابع تجارة المخدرات وملاحقة المتورّطين في ترويجها، عبر تكثيف عمليات الرصد والمتابعة، في مسعى لحماية المجتمع وصون سلامة المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، من مخاطر هذه الآفة.