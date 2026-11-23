هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة

أفادت معلومات الـLBCI بأنه عند وقوع عملية الفرار من فصيلة الجديدة التابعة لقوى الأمن الداخلي قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس، كان عنصر واحد فقط مناوباً داخل الفصيلة من أصل أربعة عناصر، إذ كان عنصران في مستشفى مار يوسف للاستماع إلى موقوف، فيما كان العنصر الرابع يستعد للمغادرة.



وبحسب المعلومات، أصرّ السجناء على إخراج أكياس النفايات من النظارة، إلا أن العنصر المناوب منعهم بإنتظار عودة عنصر آخر، قبل أن يسمح لهم بإخراج كيس واحد فقط.



ولدى فتح باب النظارة، أقدم السجناء على ضرب العنصر المناوب، وتمكن ستة منهم من الفرار، قبل أن يتدخل عنصر آخر من قوى الأمن الداخلي ويغلق الباب، ما حال دون فرار السجناء الاثني عشر الآخرين من أصل ثمانية عشر كانوا داخل النظارة.



وعلى الفور، بدأت عمليات البحث عن الفارين، حيث تمكنت القوى الأمنية من العثور على أربعة منهم، جميعهم سوريون، داخل الحرش المحاذي للفصيلة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة لتوقيف السوري الخامس والسجين البنغلادشي.



وفي موازاة ذلك، جرى الاستماع إلى آمر الفصيلة وحارس الثكنة من قبل قائد السرية.



