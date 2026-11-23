انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان بين النبطية وكفررمان وسقوط جريح

أدى انفجار جسم مشبوه صباح اليوم من مخلفات العدوان الاسرائيلي الى اصابة المواطن خ. حجازي اثناء تفقده حقل الزيتون بسيارته في حي الجامعات بين النبطية وكفررمان.



وعلى الفور تم نقله الى أحد مستشفيات النبطية وحالته مستقرة، فيما اصيبت السيارة باضرار.

