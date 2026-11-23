أمن الدولة تواصل حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع... إقفال مؤسسات مخالفة وضبط لحوم فاسدة وتوقيف أحد المخالفين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى حماية الصحة العامة وصون الأمن الغذائي، نفّذت قطعات من المديرية العامة لأمن الدولة، سلسلة من المداهمات والكشوفات الميدانية على عدد من المسالخ والملاحم ومزارع الدواجن في مناطق لبنانية عدة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومديرية حماية المستهلك ومندوبين من وزارة الصحة.



وأفادت في بيان، بأن هذه العمليات أسفرت عن كشف مخالفات صحية وقانونية متعددة، شملت عدم استيفاء الشروط الصحية المطلوبة، وغياب التراخيص القانونية والشهادات الصحية، إضافة إلى ضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، بناءً على إشارة القضاء المختص.



مديرية الجنوب الإقليمية



في مدينة صور، نفّذت دورية من مكتب صور الإقليمي كشفاً ميدانياً على عدد من المسالخ والملاحم، حيث تبيّن أن المدعو (و. ح.)، لبناني الجنسية، يمارس أعمال الذبح أمام الملحمة العائدة له، خلافاً للشروط الصحية المعتمدة، كما تبيّن أن مسلخاً عائداً للمدعو (م. ع.)، لبناني الجنسية، غير مستوفٍ للمواصفات الصحية المطلوبة.



وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وُجّه إنذار شفهي إلى (و. ح.) بوجوب الامتناع عن تكرار أعمال الذبح أمام الملحمة تحت طائلة الملاحقة القانونية، فيما جرى ختم المسلخ العائد لـ(م. ع.) بالشمع الأحمر،



مديرية البقاع الإقليمية



في بلدة قب الياس – قضاء زحلة، أجرت دورية من قسم الاستعلام والتحقيق، كشفاً على أربع مزارع للدواجن ومحل عائدين للمدعو (هـ. ف.)، لبناني الجنسية.



وبعد عرض نتائج الكشف على النائب العام التمييزي، صدرت الإشارة بختم المزارع الأربع بالشمع الأحمر، إضافة إلى الجاروشة الموجودة داخل إحدى المزارع والمحل العائد له، وذلك لعدم استيفائها الشروط الصحية وعدم حيازتها التراخيص القانونية اللازمة.



وفي بلدة غزة، نفّذت دورية من مكتب البقاع الغربي الإقليمي، كشفاً على ملحمة ومسلخ ومزرعة عائدة للمدعو (و. م.)، لبناني الجنسية. وقد تبيّن عدم حيازته التراخيص والمستندات الرسمية التي تخوّله مزاولة العمل، فضلاً عن عدم توافر الشهادات الصحية للعاملين لديه، وغياب معايير النظافة والسلامة الصحية في أماكن العمل.



وبعد مراجعة النائب العام التمييزي، جرى ختم الملحمة والمسلخ والمزرعة بالشمع الأحمر، كما مُنح صاحبها مهلة عشرين يوماً لاستصدار التراخيص القانونية المطلوبة وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستيفاء الشروط الصحية.



وفي محلّة وادي العرايش، داهمت دورية من مكتب زحلة الإقليمي ملحمة عائدة للمدعو (ا. ر.)، لبناني الجنسية، حيث أظهر الكشف الميداني عدم توافر الحد الأدنى من مقوّمات السلامة الصحية، وعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي، جرى ختم الملحمة بالشمع الأحمر إلى حين استحصال صاحبها على التراخيص والشهادات الصحية اللازمة.



وفي بلدة الدلهمية، نفّذت دورية من مكتب زحلة الإقليمي مداهمة لمسلخ لحوم عائد للمدعو (أ. س.)، لبناني الجنسية، حيث أظهرت المعاينة الميدانية مخالفته للشروط الصحية والقانونية، وعدم توافر الحد الأدنى من معايير السلامة العامة. وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي، جرى ختم المسلخ بالشمع الأحمر.



مديرية عكار الإقليمية



في مخيم نهر البارد، داهمت دورية من مكتب حلبا الإقليمي، مسلخاً عائداً للمدعو (أ. ع.)، فلسطيني الجنسية، حيث ضُبطت كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.



وبعد مراجعة النائب العام التمييزي، جرى إتلاف الكميات المضبوطة وفقاً للأصول، وختم المسلخ بالشمع الأحمر، كما أُوقف صاحبه وصودرت سيارة البيك أب العائدة له.



مديرية الشمال الإقليمية



نفّذت دوريات من مديرية الشمال الإقليمية سلسلة من الكشوفات الميدانية على عدد من المسالخ والمزارع في أقضية طرابلس والكورة وزغرتا والمنية – الضنية، أسفرت بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، عن ختم مسلخين بالشمع الأحمر، أحدهما في طرابلس والآخر في زغرتا، فيما مُنح أصحاب ثلاثة مسالخ مهلاً قانونية لاستكمال التراخيص المطلوبة ومعالجة المخالفات الصحية والقانونية المسجّلة بحقهم.



وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة استمرار حملاتها الرقابية على المسالخ والملاحم والمزارع، بالتنسيق مع القضاء المختص والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ووزارتي الصحة والاقتصاد والإدارات المعنية، وتشدد على ضرورة التزام أصحاب هذه المؤسسات الشروط الصحية والقانونية المرعية الإجراء، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يعرّض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على الأمن الغذائي وصوناً للصحة العامة.