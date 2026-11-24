تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية... حملة أمنية واسعة في بيروت لمكافحة التسوّل وحماية المواطنين من المضايقات

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنّه في إطار التدابير الأمنية الرامية إلى الحدّ من ظاهرة التسوّل وتعزيز النظام العام في العاصمة، وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الهادفة إلى حماية المواطنين من المضايقات والإزعاج، وصون حقهم في التنقّل بحرية وأمان في الشوارع والأماكن العامة، نفّذت قطعات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بمشاركة فوج حرس مدينة بيروت، حملة أمنية ميدانية شملت عدداً من مناطق العاصمة.



وأسفرت الحملة عن توقيف تسعة عشر متسوّلاً، وذلك خلال عمليات ميدانية شملت منطقة البيال ووسط بيروت ومحيطهما، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة والحدّ من تداعياتها على السلامة العامة وراحة المواطنين.



وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المتواصلة، التي ستشمل تباعاً مختلف المناطق والتقاطعات والشوارع التي تشهد انتشاراً للمتسوّلين، بما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على ترسيخ النظام العام، وتعزيز الشعور بالأمان، والحفاظ على سلامة المواطنين وراحتهم في مختلف أنحاء العاصمة.